Спецоперация КНБ в Таразе и Шымкенте: задержаны 14 предполагаемых членов ОПГ

Спецназ и подозреваемый. Кадр из видео: официальный сайт КНБ Казахстана

30 июня силы КНБ совместно с МВД и подразделениями специального назначения "А" и "Беркут" провели спецоперацию в Таразе и Шымкенте, в результате которой были задержаны 14 предполагаемых членов ОПГ. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Указывается, что спецоперация была направлена на пресечение деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая, по данным КНБ, оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны.

По данным комитета, оперативники провели тщательную разработку с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий.

"В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям ТМЦ в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей", - говорится в сообщении КНБ.

В результате спецоперации бойцы спецназа и сотрудники комитета задержали 14 предполагаемых лидеров и активных участников группировки.

Кроме того, обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денег, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия.

В данный момент проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается возможная причастность задержанных к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977110-spetsoperatsiya-knb-v-taraze-i-shymkente-zaderzhany-14-predpolagaemyh-chlenov-opg/