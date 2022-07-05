Полицейских избили в Кокшетау во время следственных действий

Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителя Нур-Султана, подозреваемого в хранении наркотиков, задержали за оказание физического сопротивления полицейским при проведении следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 1 июля в целях пресечения и ликвидации каналов поставки наркотиков в столицу в одной из гостиниц Кокшетау был установлен подозреваемый в хранении и перевозке запрещенных веществ.

Во время обыска 42-летний астанчанин применил физическую силу в отношении одного из оперативников, а затем при доставлении на медицинское освидетельствование ударил второго полицейского.

Досудебное расследование по данному факту проводится по ст.380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Кроме того, у мужчины обнаружены и изъяты 4 свертка с веществом растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.

Полицейские также возбудили уголовное дело по ст.296 ч.2 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемый помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977092-politseyskih-izbili-v-kokshetau-vo-vremya-sledstvennyh-deystviy/