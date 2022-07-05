Астанчанина осудили за неуплату 138 млн тенге налогов в бюджет

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Накануне, 4 июля, суд №2 района Байконыр в столице вынес приговор в отношении руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой". Об этом сообщается на официальном сайте городского суда Нур-Султана.

Как рассказали в суде, руководитель ТОО обвинялся в уклонении от уплаты налогов в бюджет. Выплат, по имеющимся данным, он избегал путем внесения в декларации заведомо ложных данных о расходах без фактического выполнения работ и оказания услуг.

В результате был причинен ущерб в размере 138,5 млн тенге.

Суд признал руководителя ТОО виновным по части 2 статьи 245 УК РК, по ней предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Отмечается, что при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать половину максимального срока, то есть двух лет.

Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние осужденного, а также наличие малолетних детей. Отягчающие обстоятельства по делу отсутствовали.

Кроме того, при назначении наказания суд применил Закон об амнистии, с учетом которого срок наказания был сокращен наполовину. В итоге за совершение преступления средней тяжести мужчине назначили к отбытию 1 год лишения свободы.

Кроме того, с осужденного в доход государства взысканы неуплаченные налоги - 138,5 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977057-astanchanina-osudili-za-neuplatu-138-mln-tenge-nalogov-v-byudzhet/