Кредит без залога: предполагаемую серийную мошенницу взяли под стражу в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

29-летнюю алматинку подозревают мошенничестве. Полицейские зарегистрировали по меньшей мере пять фактов преступлений, к которым она могла быть причастна, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии полицейских, в Алматы злоумышленница представлялась сотрудницей банка и обещала свою помощь в оформлении кредита без залога и по низким процентным ставкам.

Отмечается, что за предложенные услуги мошенница просила от 120 до 170 тысяч тенге.

"По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество совершенное неоднократно", задержана 29-летняя гражданка А.

В отношении подозреваемой следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Как подчеркнули стражи порядка, ранее задержанная уже имела проблемы с законом и она была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

"Всех, кто пострадал от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться в полицию по телефону: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02", – добавили представители полиции.

Подозреваемая в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977054-kredit-bez-zaloga-predpolagaemuyu-seriynuyu-moshennitsu-vzyali-pod-strazhu-v-almaty/