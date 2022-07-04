18-летнего астанчанина заподозрили в краже кольца за полмиллиона тенге у собственной матери

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Нур-Султана заявила о пропаже золотого кольца, которое стоит почти полмиллиона тенге. Под подозрение в краже попал сын потерпевшей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В полицию обратилась жительница столицы, сообщив, что у нее из дома пропало золотое кольцо стоимостью 450 тысяч тенге.

В ходе расследования полицейские установили, что к краже мог быть причастен ее 18-летний сын.

"Молодой человек, воспользовавшись тем, что дома не было матери, похитил ее ювелирное украшение. Злоумышленник намеревался сбыть кольцо, а на вырученные деньги сделать ставки", – заявили стражи порядка.

Отмечается, что парень признался в совершении кражи. Вещественные доказательства были изъяты.

Сейчас по данному делу проводится досудебное расследование.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976849-18-letnego-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-koltsa-za-polmilliona-tenge-u-sobstvennoy-materi/