Браконьеры выловили рыбу на 11 млн тенге в Туркестанской области (фото, видео)

Изъятые вещи. Фото: ДП Туркестанской области

Спецоперация по задержанию предполагаемых браконьеров прошла в Туркестанской области. Злоумышленники занимались незаконной ловлей рыбы - ущерб, нанесенный государству, составил свыше 11 млн тенге, сообщается в

Как уточнили в полиции, браконьеры промышляли незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов области.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий Управлением криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с подразделением СОБР задержана группа браконьеров, состоящая из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый", - заявил замначальника областного ДП Курманбек Сахов.

По его словам, подозреваемые выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища по ночам. Пользуясь отсутствием инспекторов, незаконно ловили рыбу. После они вывозили незаконный улов на двух авто и сбывали рыбу на рынках Шымкента. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой, сообщил Сахов.

Как отметили в полиции, в настоящее время доказана причастность мужчин к трем фактам незаконной добычи рыбы - ущерб оценили в 11,5 млн тенге.

"При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты две автомашины, три лодки, четыре лодочных двигателя, 10 удочек, шесть рыболовных костюмов, две радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 т незаконно выловленной рыбы", - уточнил Сахов.

Отмечается, что трое подозреваемых арестованы, а в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976845-brakonery-vylovili-rybu-na-11-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti-foto-video/