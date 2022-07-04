17 млн тенге лишилась жительница Шымкента после переписки в Facebook

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Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки с незнакомцем в социальных сетях. Подробности этого дела озвучил городской департамент полиции на своей официальной странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Шымкента.

Она сообщила, что в социальной сети Facebook неизвестный под видом представителя одной из национальных компаний обещал ей в разы умножить вложенные деньги на биржевом рынке.

Доверчивая горожанка вложила крупную сумму в "программу" и лишилась более 17 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован по ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Проводится досудебное расследование.

В ДП Шымкента отметили, что это новый вид интернет-мошенничества. В настоящее время правоохранители устанавливают подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976844-17-mln-tenge-lishilas-zhitelnitsa-shymkenta-posle-perepiski-v-facebook/