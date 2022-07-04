Несколько полицейских экипажей выехали на место массовой драки в Павлодаре (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tipavlo

Массовая драка парней завязалась по улице Катаева в Павлодаре. На место происшествия выехали три патрульные машины. Правоохранители буквально за пару минут смогли успокоить буйных молодых людей. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео конфликта на улице появилось в Telegram-канале "Типичный Павлодар".

На кадрах в темноте видны парни, которые бурно высказывают друг другу претензии. Дело доходит до рукоприкладства.

Буквально через несколько минут на месте появляются патрульные машины. Описывается, что почти всех нарушителей общественного порядка забрали в отделение.

"Один из участников драки отсиделся у стоматологии, пока полиция не уехала. Потом ушел", - указывается в публикации.

В ДП Павлодарской области сообщили, что на место происшествия выезжали три патрульные машины. Вызов поступил после полуночи 2 июля. Все участники конфликта были задержаны, проводится проверка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976833-neskolko-politseyskih-ekipazhey-vyehali-na-mesto-massovoy-draki-v-pavlodare-video/