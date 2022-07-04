"Напали 7-8 подростков": мужчину избили из-за отказа дать сигарету в Павлодаре

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Подростки набросились на мужчину возле подъезда одной из многоэтажек в Павлодаре после отказа дать сигарету. Об этом сообщается в соцсетях. На ситуацию отреагировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-посте указывается, что конфликт между мужчиной и подростками произошел в районе улиц Лермонтова и Сураганова 1 июля примерно в 23 часа.

"Во дворе 7-8 подростков очень сильно избили человека за то, что он возле собственного подъезда отказался угостить их сигаретой. Прошу отозваться людей, у кого работал видеорегистратор либо камера в подъезде. Они могли зайти с любой стороны. Оставлять это безнаказанным не хотим", - говорится в публикации.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту назначена проверка. Информация к ним поступила после полуночи 2 июля. Пострадавшим оказался 36-летний мужчина. На данный момент ведется розыск подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976802-napali-7-8-podrostkov-muzhchinu-izbili-iz-za-otkaza-dat-sigaretu-v-pavlodare/