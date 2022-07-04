Три человека погибли во время стрельбы в датском Копенгагене

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Молодой мужчина устроил стрельбу в торговом центре Копенгагена, Дания. Три человека в результате инцидента были убиты, еще несколько пострадали, передает Би-би-си.

Раненые три человека были доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Стрелявшим оказался 22-летний мужчина, которого идентифицировали как "этнического датчанина". Он был арестован местной полицией. Его мотив пока не ясен, говорит полиция Копенгагена. При задержании у него изъяли винтовку с боеприпасами.

Утверждается, что он действовал в одиночку.

Королевская семья Дании и премьер страны Метте Фредериксен выразили соболезнования семьям погибших. Датский наследный принц Фредерик отменил прием, который должен был состоятся в день, когда произошла трагедия.

Также свой сольный концерт в Копенгагене отменил экс-участник британской группы One Direction Гарри Стайлс. Певец выразил соболезнования семьям погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976800-tri-cheloveka-pogibli-vo-vremya-strelby-v-datskom-kopengagene/