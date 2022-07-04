Экс-начальника колонии приговорили к 9 годам лишения свободы в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Бывшего начальника колонии, которого обвиняли в получении взятки, осудили в Шымкенте. Он приговорен к длительному сроку заключения. Дело рассматривал Аль-Фарабийский районный суд, передает Otyrar.kz.

Следствием установлено, что начальник колонии ИЧ 167/3 вымогал у шестерых осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание и ускорить их условно-досрочное освобождение.

"Вина Жунусбекова полностью доказана. Шестеро заключенных и другие свидетели есть", - отметил председатель Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов.

Между тем сам подсудимый за все время процесса свою вину так и не признал.

Однако экс-начальник шымкентской колонии был приговорен к 9 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Судебный вердикт еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976783-eks-nachalnika-kolonii-prigovorili-k-9-godam-lisheniya-svobody-v-shymkente/