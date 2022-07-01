10 лет тюрьмы получил закладчик наркотиков в Актобе

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Закладчика наркотиков приговорили к 10 годам тюремного заключения за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Специализированном межрайонном судом по уголовным делам Актюбинской области 22 июня рассмотрено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Актобе. Отмечается, что у молодого человека изъяли свыше 19 граммов психотропных веществ. Добровольно задержанный отдал 11 свертков с наркотиками, замотанных изолентой.

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, отметили полицейские. Также он отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования.

Тем не менее, виновность подсудимого была подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

"Приговор вступил в законную силу. Ему предназначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. Всего за прошлый год и истекший период этого года в суд было направлено 15 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ. По девяти делам уже вынесены приговоры, каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы", - отметили в ДП Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976659-10-let-tyurmy-poluchil-zakladchik-narkotikov-v-aktobe/