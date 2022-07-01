Лжеполицейские оформляли кредиты на жителей Павлодарской области

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Мошенники, представляясь сотрудниками полиции, проверяли документы и оформляли кредиты на жителей Павлодарской области, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Трое подозреваемых были задержаны полицейскими в Экибастузе. Отмечается, что один из задержанных - ранее судимый житель Павлодара.

По версии стражей порядка, злоумышленники обманывали людей по следующей схеме: представляясь сотрудниками полиции, они подходили к гражданам на улице под предлогом проверки документов, затем с помощью информационных систем они проходили идентификацию (по биометрическим данным) в приложениях банков.

После, как отметили в полиции, мошенники оформляли торговые и наличные кредиты на тех, чьи документы просили для "проверки".

Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр сообщил, что в настоящее время установлена причастность подозреваемых к 8 эпизодам. Преступления были совершены в Павлодаре, Аксу и Экибастузе.

Подчеркивается, что у задержанных было изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции.

Расследование проводят сразу по двум статьям уголовного кодекса - "Мошенничество" и "Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность, сопряженное с совершением на этом основании преступления".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976648-lzhepolitseyskie-oformlyali-kredity-na-zhiteley-pavlodarskoy-oblasti/