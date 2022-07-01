Сотрудники Минкультуры попали под следствие в Нур-Султане

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Антикоррупционная служба Казахстана начала расследование по факту отчуждения здания госпредприятия по заниженной стоимости в Алматы, сообщает официальный Telegram-канал Антикора.

Столичная антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК. Как заявили в Антикоре, их подозревают в отчуждении подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица.

Сообщается, что данные действия повлекли причинение тяжких последствий интересам государства.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976636-antikor-zapodozril-sotrudnikov-minkultury-v-otchuzhdenii-gospredpriyatiya-po-zanizhennoy-tsene/