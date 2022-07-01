Имама избили в мечети Талдыкоргана

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В Талдыкоргане за избиение священнослужителя арестовали сторонника деструктивного религиозного течения. В ходе судебного заседания 33-летний мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как стало известно, в начале июня во время религиозного обряда в городской мечети у местного имама возник инцидент с группой сторонников деструктивного течения.

После завершения обряда один из конфликтующих продолжил выяснять со священнослужителем отношения с применением кулаков. Пострадавший имам был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Правоохранители после произошедшего в мечети инцидента вскоре установили и задержали молодого человека.

"Правонарушителем оказался 33-летний житель областного центра, также являющийся приверженцем деструктивного религиозного течения. По факту был собран материал, предусмотренный ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

На днях в отношении мужчины Талдыкорганским межрайонным административным судом вынесено постановление об аресте сроком на 7 суток. В ходе судебного заседания он признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976628-imama-izbili-v-mecheti-taldykorgana/