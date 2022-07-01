Четыре канала незаконной миграции обнаружили алматинские полицейские

Иллюстративное фото: ДП СКО

Алматинские полицейские в ходе ОПМ "Мигрант" выявили в городе сразу четыре организованных канала незаконной миграции, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, с 27 июня по 4 июля в целях выявления лиц, незаконно пребывающих в Алматы, а также пресечения каналов незаконной миграции в мегаполисе проводится ОПМ "Мигрант".

Начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов сообщил, что за прошедшие четыре дня отработки стражи порядка привлекли к административной ответственности 612 нарушителей миграционного законодательства.

Кроме того, за пределы Казахстана выдворили уже 39 иностранцев.

Еще 200 принимающих лиц оштрафовали за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 22 работодателя.

Вместе с тем выявлено и пресечено четыре факта организации канала незаконной миграции.

Помимо этого, полицейские ищут и проверяют иностранцев, занимающихся частным извозом.

"На пересечении улиц Шолохова и Станкевича была остановлена автомашина Chevrolet, под управлением гражданина Республики Узбекистан, который незаконно осуществлял пассажирские перевозки", - добавил Бутунчинов.

В отношении гражданина соседней страны составили протокол по части 5 по статьи 517 КоАП РК, материалы направили в суд для принятия решения. Его работодателя тоже привлекли к ответственности по части 1 статьи 519 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976595-chetyre-kanala-nezakonnoy-migratsii-obnaruzhili-almatinskie-politseyskie/