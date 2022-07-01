Хотел отомстить соседу: астанчанину дали реальный срок за ложные сообщения о бомбах

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Сегодня, 1 июля, районный суд №2 Есильского района столицы вынес приговор местному жителю, который делал ложные сообщения о заложенных бомбах от лица другого человека. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда Нур-Султана.

Суд установил, что в январе текущего года житель столицы из-за постоянных нарушений тишины со стороны соседа решил ему отомстить, сообщив от его имени о заложенной бомбе.

Указывается, что астанчанин приобрел сотовый телефон с номером, зарегистрировал его на соседа, а также создал электронную почту.

31 марта, действуя от лица соседа, мужчина разослал письма с сообщением "У вас бомба" в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Международный аэропорт города Алматы, автосалоны "Lexus Astana", "Мycar", ТРЦ "Хан Шатыр", БЦ "Ренко", ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", ТРЦ "Mega Silk Way", ТРЦ "Меga Alma-Ata", а также в ТРЦ "Mega Park".

Далее, по данным суда, чтобы возложить ответственность на соседа, гражданин выбрал момент его появления и оставил сотовый телефон на лестничной площадке рядом с его квартирой. Гаджет взяла несовершеннолетняя дочь соседа и передала его отцу. Сосед хранил устройство у себя в квартире.

Незаконные действия астанчанина повлекли за собой нарушение спокойствия граждан вследствие эвакуации из объектов, а также задержку вылета самолетов.

Вина мужчины была доказана материалами уголовного дела, сам он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По факту ложного сообщения об акте терроризма (статья 273 УК РК) приговором суда жителя столицы приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976577-hotel-otomstit-sosedu-astanchaninu-dali-realnyy-srok-za-lozhnye-soobscheniya-o-bombah/