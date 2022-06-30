Группа вооруженных людей устроила конфликт в Акмолинской области. Задержаны 15 человек

Фото с места событий: polisia.kz

15 участников конфликта с оружием задержали полицейские Акмолинской области. Стражи порядка изъяли у них травматические пистолеты, кастеты и ножи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Инцидент произошел 28 июня на автодроме по объездной дороге "Карасайская трасса". Стражам порядка стало известно, что там происходит конфликт с участием вооруженных людей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы.

Полицейскими были установлены участники данного конфликта. Ими оказались жители городов Кокшетау и Караганды в возрасте от 22 до 40 лет. Всего были задержаны 15 человек.

С места происшествия изъяты травматические пистолеты Tranfogliо и "Стражник" с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье “Незаконное хранение и перевозка оружия“. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976459-gruppa-vooruzhennyh-lyudey-ustroila-konflikt-v-akmolinskoy-oblasti-zaderzhany-15-chelovek/