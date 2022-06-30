Почти миллион тенге выманили у несовершеннолетней астанчанки

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Столичные полицейские задержали 40-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. Предполагается, что она обманула 17-летнюю девушку, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Нур-Султана.

Отмечается, что задержанная является жительницей Темиртау.

По версии следователей, находясь в столице, подозреваемая подошла к несовершеннолетней девочке во дворе дома и завела с ней разговор. Общаясь с 17-летним подростком, она пообещала, что снимет порчу с семьи, наладит отношения с близкими и сделает дальнейшую жизнь счастливой.

Взамен за "услуги" женщина попросила деньги.

Жертва обмана, ничего не подозревая, отдала незнакомке накопления своей мамы на сумму 965 тыс. тенге. Завладев деньгами, женщина скрылась.

Оперативникам удалось задержать подозреваемую в Темиртау.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье "мошенничество". Проверяется причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976433-pochti-million-tenge-vymanili-u-nesovershennoletney-astanchanki/