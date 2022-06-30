Потратил на развлечения: бухгалтера школы осудили в ЗКО за присвоение 22 млн тенге

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В Западно-Казахстанской области вынесли приговор главному бухгалтеру музыкальной школы, которого обвиняли в присвоении 22 млн тенге. Об этом сообщили в региональном департаменте экономических расследований, передает "Мой город".

По информации ведомства, главный бухгалтер детской музыкальной школы Теректинского района, используя свое служебное положение, с 2018 по 2020 годы проводил безналичные платежи через интернет-банкинг с ЭЦП директора.

Он необоснованно перечислял зарплату и другие выплаты на свои личные счета. Ущерб государству составил более 22 млн тенге. Похищенные деньги были потрачены на развлечения и ставки в букмекерских конторах.

Теректинский районный суд признал мужчину виновным по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы без конфискации имущества, но с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976372-potratil-na-razvlecheniya-buhgaltera-shkoly-osudili-v-zko-za-prisvoenie-22-mln-tenge/