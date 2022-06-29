Житель Рудного едва не лишился 7 млн тенге, попытавшись продать кровать

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56-летний житель города Рудный стал жертвой мошенников: он обратился в полицию после пропажи крупной суммы денег с банковской карты, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 56-летний потерпевший разместил на популярном портале объявление о продаже кровати стоимостью 10 тысяч тенге. В тот же день ему позвонила потенциальный покупатель.

Девушка попросила у мужчины номер банковской карты для перевода денег за товар.

"По ее просьбе сфотографировал банковскую карту с двух сторон и выслал ей. Она сказала, что по каким-то причинам не получается осуществить перевод денег, и попросила продиктовать SMS-сообщение с четырехзначным кодом, которое пришло на мой телефон.

На счету у меня было 7 миллионов тенге. Хорошо, что я обратил внимание на информационный плакат, где предупреждают о способах мошенничества, но не думал, что меня это может коснуться", – рассказал житель Рудного.

Когда мужчина решил проверить, поступили ли ему 10 тысяч тенге, он обнаружил, что сумма на его депозите уменьшилась на 400 тысяч тенге. В этот момент мужчина понял, что попался на уловку мошенников, и сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка оперативно приняли меры и заблокировали банковский счет. В течение часа была предотвращена попытка вывода денег с депозита.

Горожанин поблагодарил полицейских за оперативное реагирование. Стражи порядка еще раз напомнили казахстанцам, что нельзя передавать свои конфиденциальные данные: номера и CVV-коды банковских карт, пароли, а также разовые коды доступа, пересылаемые в SMS-сообщениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976243-zhitel-rudnogo-edva-ne-lishilsya-7-mln-tenge-popytavshis-prodat-krovat/