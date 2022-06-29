Мошенники оставили женщину без денег и жилья в Костанае

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76-летняя жительница Костаная осталась без денег и жилья. Мошенники обманным путем завладели 23 млн тенге. Подробности этой истории озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, пенсионерке позвонили с неизвестного номера и представились полицейскими. Заявили, что у нее на счету имеются деньги, поэтому мошенники хотят оформить на нее ипотеку.

"Они спросили, оформляла ли я ипотеку, а я впервые об этом слышала. Зачем мне ипотека, когда есть собственный дом? Незнакомец мне сказал, чтобы я пошла в банк. Так я и сделала, поверив на слово", - рассказывает жительница Костаная.

Она добавила, что также ей позвонил мужчина, который представился правоохранителем и сообщил, что с ней свяжется еще один человек из финансовой полиции по имени Артур.

Действительно, позже к ней поступил звонок от этого молодого человека. Он заявил, что будет помогать ей сохранить свои деньги на депозите.

Жертва следовала всем инструкциям. Ей нужно было снять 10 млн тенге, но сначала ей выдали на руки 6 млн. Получив их, она позвонила лжесотруднику и сообщила, что деньги у нее.

"Затем ей продиктовали адрес, куда она должна поехать, чтобы перевести деньги, что она и сделала. На следующий день пострадавшей снова позвонил незнакомец и сказал, чтобы она опять пошла в банк и сняла оставшуюся сумму, а затем перевела ее через терминал", - рассказали в полиции.

Получив 10 млн тенге, злоумышленники на этом не остановились. Сообщили женщине, что ее дом якобы выставлен на продажу.

Чтобы не остаться без жилья, ей необходимо было быстро его продать. Сразу нашелся покупатель, которому она продала свой дом площадью 85 кв. м. за 13 млн тенге.

Деньги жительница Костаная опять же перевела на счет мошенников. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976121-moshenniki-ostavili-zhenschinu-bez-deneg-i-zhilya-v-kostanae/