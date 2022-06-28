Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Уральске ликвидировали притон для занятия проституцией. Сотрудниками управления криминальной полиции на территории города задержаны двое подозреваемых, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка в Уральске задержали двоих подозреваемых, которые с мая по июнь текущего года предоставляли мужчинам девушек для оказания платных интим-услуг в различных саунах и квартирах.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что данная группа действовала исключительно по указаниям организатора, который распределил роли, график работы и заработанную плату.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст.309 ч.2 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество)", - сообщили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976053-priton-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-likvidirovali-v-uralske-video/