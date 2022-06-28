Жителя Туркестанской области обманули на 1,3 млн тенге с продажей мяса

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Женщину, которую подозревают в мошенничестве с продажей мяса, задержали полицейские Туркестанской области. Предполагается, что она обманула потерпевшего на 1,3 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель, который заявил, что некая женщина, войдя к нему в доверие, обманула его.

Отмечается, что она пообещала продать его мясо (310 кг конины и 555 кг телятины). Женщина оставила в залог 500 тыс. тенге и исчезла.

Потерпевший так и не дождался оставшейся суммы денег. Общий ущерб, нанесенный ему, составил около 1,3 млн тенге.

По подозрению в совершении мошенничества стражи порядка задержали жительницу Казыгуртского района.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество"), выясняются все обстоятельства дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976045-zhitelya-turkestanskoy-oblasti-obmanuli-na-13-mln-tenge-s-prodazhey-myasa/