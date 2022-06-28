40 кг марихуаны нашли полицейские в машине жителя Нур-Султана (видео)

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Два пакета с марихуаной изъяли полицейские Нур-Султана из машины жителя столицы. Самого астанчанина задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Сообщается, что задержанному мужчине 37 лет. В его автомобили, стоявшем в гараже, полицейские нашли 40 килограммов марихуаны.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 2 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Полицейскими устанавливается канал поставки зелья, а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков", - добавили в департаменте.

В полиции также отметили, что с начала года только на территории столицы из незаконного оборота было изъято свыше 170 кг различных наркотических средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976021-40-kg-marihuany-nashli-politseyskie-v-mashine-zhitelya-nur-sultana-video/