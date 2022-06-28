Предполагаемого вымогателя задержали при получении 15 млн тенге в ходе спецоперации

Задержание. Фото: Антикоррупционная служба РК

Антикоррупционной службой был задержан предполагаемый член преступной группы, который, как считают правоохранительные органы, вымогал деньги у предпринимателя, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Антикоррупционная служба провела спецоперацию по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора Нур-Султана за признание победителем в конкурсе о госзакупках.

Уточняется, что 25 июня, в минувшую субботу, подозреваемый был задержан с поличным при получении 15 млн тенге.

С санкции следственного суда задержанный заключен под стражу.

"По местам проживания и посещения задержанного обнаружены и изъяты: незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки "ТТ" и Smith&Wesson, и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия", – сообщили в Антикоре.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Окончательное решение по делу вынесет суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976020-predpolagaemogo-vymogatelya-zaderzhali-pri-poluchenii-15-mln-tenge-v-hode-spetsoperatsii/