Более 150 свертков с наркотиками нашли в карманах двух студентов в Шымкенте (фото)

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Двух парней, которые прятали наркотики в раскопанной яме, задержали стражи порядка Шымкента. В ходе обыска у задержанных нашли 168 свертков с "синтетикой", которые лежали в обмотанных скотчем пакетах, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Задержание произошло в ходе рейдовых мероприятий. Полицейские выяснили, что пакеты с расфасованными наркотическими средствами задержанные оставляли в тайниках для закладчиков.

Также был проведен обыск по месту жительства задержанных. При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли 52 полиэтиленовых пакетика с таблетками экстази, порошкообразный мефедрон, а также гашиш в комкообразном виде.

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Общий вес изъятой "синтетики" составил более 300 грамм.

Также были найдены необходимые для фасовки инструменты и материалы (весы, скотч, термоусадочные трубки, изолента).

По данному факту в настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976007-bolee-150-svertkov-s-narkotikami-nashli-v-karmanah-dvuh-studentov-v-shymkente-foto/