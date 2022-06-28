60-летнего мужчину подозревают в краже смартфона в Нур-Султане

Момент кражи. Кадр из видео: polisia.kz

Столичные полицейские задержали 60-летнего местного жителя, которого подозревают в краже смартфона в одном из торговых домов, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 60-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции УП района "Алматы"

Полицейские выяснили, что задержанный имел судимость в 2021 году за совершение кражи.

По версии полиции, подозреваемый, находясь в здании торгового дома "Встреча" по проспекту Абылай хана, в момент совершения преступления шел в уборную.

Пройдя в сторону уборной, подозреваемый, по словам правоохранителей, заметил лежащий на столе смартфон, принадлежащий персоналу. Работница торгового дома отсутствовала на рабочем месте.

Далее, как указали стражи порядка, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый забрал смартфон, после чего скрылся с места происшествия.

По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975981-60-letnego-muzhchinu-podozrevayut-v-krazhe-smartfona-v-nur-sultane/