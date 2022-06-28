Здания судов оцепили в Кокшетау после сообщений о взрывных устройствах

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Утром 28 июня были оцеплены здания двух судов в Кокшетау. Подробности произошедшего рассказали в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, утром 28 июня в полицию поступило сообщение от сотрудника, обеспечивающего охрану Межрайонного областного суда по уголовным делам (улица Потанина, 47) о том, что на электронный адрес секретаря пришло письмо о минировании здания.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Административное здание и прилегающая территория были оцеплены. Эвакуированы 40-50 работников.

По итогам проверки взрывных устройств не обнаружено.

Также сегодня около 09.10 часов в полицию поступило аналогичное сообщение о "бомбе" в здании суда Кокшетау по улице Сатпаева, 8. Эвакуированы 50-55 человек. Взрывное устройство не обнаружено.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению авторов сообщений. Данная информация зарегистрирована в ЕРДР", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975967-zdaniya-sudov-otsepili-v-kokshetau-posle-soobscheniy-o-vzryvnyh-ustroystvah/