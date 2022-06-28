КНБ пресек канал поставок контрабандных лекарств в Казахстан (фото)

Контрабандные лекарственные средства. Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли контрабандный канал поставок лекарственных средств из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представители КНБ сообщили, что 24 июня текущего года в рамках проводимого комитетом досудебного расследования был пресечен контрабандный канал поставок крупных объемов готовых лекарственных средств, которые перевозились в виде таблеток.

В ведомстве добавили, что их поставляли из-за рубежа под видом сырья для мнимого собственного производства.

"Из оборота изъята большая партия контрафактной продукции, предназначенной коммерческим организациям с дальнейшей передачей в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний", – заявили в пресс-службе КНБ РК.

Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Контрабандные лекарственные средства. Фото: пресс-служба КНБ РК

Контрабандные лекарственные средства. Фото: пресс-служба КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975944-knb-presek-kanal-postavok-kontrabandnyh-lekarstv-v-kazahstan-foto/