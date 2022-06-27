Мужчина в ходе конфликта получил 6 ударов ножом и умер в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между двумя мужчинами произошел конфликт в одной из квартир Павлодара, в ходе которого один из участников схватился за кухонный нож и нанес им 6 ударов. В итоге оппонент скончался на месте. Сегодня по этому делу вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области стало известно, что убийство было совершено в декабре 2021 года.

Знакомые вместе распивали спиртное, возникла словесная ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин взял нож и стал им наносить удары.

В квартире были и другие люди. Родные погибшего в суде настаивали на том, что в смерти их близкого виноваты несколько человек.

"Вы, конечно, говорили, что нужно дело возвратить, но прокурор об этом не просил в прениях. Поэтому суд не вправе по своей инициативе направлять дело прокурору, чтобы привлекли других лиц. Возможно, они и были причастны, но органы дознания их не привлекли и посчитали, что преступление было совершено только одним человеком", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кадырбек Сатабаев.

Приговором суда мужчине назначили за убийство 10 лет лишения свободы и обязали выплатить 8 млн тенге морального вреда.

Известно, что в 2009 году его уже отправляли в колонию на 7 лет также за смерть человека. Освободился он в 2016 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975881-muzhchina-v-hode-konflikta-poluchil-6-udarov-nozhom-i-umer-v-pavlodare/