30 кустов конопли нашли на участке жителя Туркестанской области (фото)

Кусты конопли. Фото: ДП Туркестанской области

Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в незаконном культивировании запрещенных к выращиванию растений. Во дворе его дома обнаружили 3 десятка кустов конопли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Задержание произошло в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2022". Как сообщили в полиции, к стражам порядка поступила оперативная информация о наркопреступлении. Полицейские сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества".

Фото: ДП Туркестанской области

По подозрению был задержан местный житель. В ходе обыска оперативники обнаружили во дворе и изъяли 26 кустов конопли. Еще 4 куста запрещенного растения были обнаружены за двором, возле деревьев.

Изъятые кусты направили на экспертизу, которая подтвердила, что во дворе росла именно конопля.

Подозреваемого же доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Кусты конопли. Фото: ДП Туркестанской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975797-30-kustov-konopli-nashli-na-uchastke-zhitelya-turkestanskoy-oblasti-foto/