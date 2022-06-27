Свыше 5 млн тенге взыскал оправданный по делу о мошенничестве в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Свыше 5 млн тенге через суд взыскал мужчина, которого ранее оправдали по делу о мошенничестве в Актобе. Невиновный провел больше 7 месяцев под стражей.

Главного специалиста отдела территориальной инспекции лесного хозяйства Нурдаулета Шарипова обвиняли в покушении на мошенничество, пишет "Диапазон". Предполагалось, что он получил 200 тыс. тенге за выдачу разрешения на вырубку деревьев на участке, где предприниматель планировал построить автомойку.

Должностное лицо было задержано сотрудниками Антикоррупционной службы. Было проведено следствие, а после этого дело передали в суд. Однако в суде обнаружились грубые нарушения норм УПК, допущенные в ходе досудебного следствия.

В итоге подсудимого оправдали, признав его невиновным.

После оправданный мужчина потребовал от государства в лице Министерства финансов выплатить ему компенсацию за моральный вред, полученный от незаконного уголовного преследования.

Суд постановил, что 7 месяцев невиновный находился под стражей, а до задержания имел репутацию честного и уважаемого человека, воспитывал четверых детей.

По информации издания, суд обязал Минфин выплатить оправданному компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 3 млн тенге.

Кроме того, оправданный потратил на адвоката и юриста больше 2 млн тенге – эти деньги, как отмечает издание, согласно решению суда, оправданному тоже выплатит государство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975742-svyshe-5-mln-tenge-vzyskal-opravdannyy-po-delu-o-moshennichestve-v-aktobe/