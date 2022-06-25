Видео с "похищением" парня в Алматы прокомментировали в полиции

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

В соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен момент похищения парня в Алматы. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В подписи к распространяемому в соцсетях видео говорится, что молодого человека якобы похитили в Алматы на глазах у многочисленных очевидцев.

На кадрах запечатлено, как вокруг автомобиля собралась толпа людей. Жители пытаются помочь кричащему парню. Однако его все равно заталкивают в машину и увозят в неизвестном направлении.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному видео проведена проверка.

"Установлено, что 51-летний житель Алматы пытался задержать мужчину, который обманул его и завладел деньгами. С заявлением об этом в полицию он обратился в 10 июня 2022 года.

Как выяснилось, минувшим вечером горожанин встретил подозреваемого и пытался задержать его. Однако последний сбежал", - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975662-video-s-pohischeniem-parnya-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/