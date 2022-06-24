Семь сотрудников инспекции транспортного контроля осудили за системную коррупцию в ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Семь сотрудников инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области в 2022 году осуждены за системную коррупцию. Об этом сообщили в региональной Антикоррупционной службе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Они с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за общее покровительство, беспрепятственное передвижение на территории области и проезд через пункт транспортного контроля", - сообщили в ведомстве.

Какое наказание получили осужденные, в Антикоррупционной службе по Восточно-Казахстанской области не уточнили.

Кроме того, в ходе анализа было установлено, что инспекция транспортного контроля не соблюдает порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий.

В частности, отметили в ведомстве, инспекторы практически во всех случаях фиксировали только остановку транспортного средства и запрос необходимых документов.

Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975574-sem-sotrudnikov-inspektsii-transportnogo-kontrolya-osudili-za-sistemnuyu-korruptsiyu-v-vko/