Воспитательницу, ударившую ребенка в детсаду, уволили в Алматы

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В Алматы уволили сотрудницу детского сада, которая ударила шестилетнего мальчика. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, которые установлены в учреждении.

Как передает телеканал "Алматы", ролик, где женщина ударяет ребенка, ранее стал вирусным в Казнете. На видео запечатлено, как сотрудница бьет шестилетнего мальчика по голове, после чего тот плачет, сидя на ковре.

Пользователей возмутило негуманное обращение с несовершеннолетним. Свои шок и негодование высказали и родители, которые отказались приводить своих детей в учреждение.

Указывается, что администрация детсада признали вину сотрудницы, однако не исключили, что мальчик сам мог спровоцировать помощницу воспитательницы.

"До этого инцидента родители часто жаловались, что он избивает других детей, поднимает, шкодит. Мы решили отстранить его от садика. Через какое-то время происходит такой инцидент, получается.

Мы отстранили его до этого инцидента, но инцидент после произошел. В тот день должны были Ернара (имя изменено - прим. ред.) полностью забрать из нашего детского сада", - заявила и.о. заведующего частным детским садом Эльмира Исабекова.

На сегодняшний день дошкольное учреждение работает, его посещают 50 детей. Со всеми воспитателями провели профилактическую беседу.

"Мы ее хотим уволить по статье. Мы ее уже уволили. Но просто мы хотим, чтобы меры приняли дальше по отношению к помощнице воспитателя. Она в конечном итоге не сможет работать в других детских учреждениях", - добавила Эльмира Исабекова.

В учреждении заверили, что постараются сделать так, чтобы подобный инцидент не повторился вновь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975466-vospitatelnitsu-udarivshuyu-rebenka-v-detsadu-uvolili-v-almaty/