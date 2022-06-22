Останки расчлененной девушки нашли в Акмолинской области

Фото: instagram.com/atbasarvideogram

Останки расчлененной девушки нашли рыбаки возле города Атбасара в Акмолинской области. Информацию подтвердили в акимате Атбасарского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Два дня назад в реке Жабай рыбаки наткнулись на страшную находку. В камышах они обнаружили мешок, в котором находились женские руки и ноги. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

В акимате Атбасарского района рассказали, что полиция приступила к расследованию. По имеющейся у ведомства информации, подозреваемый уже задержан.

Предварительно известно, что 31-летний житель Атбасара во время застолья приревновал 25-летнюю сожительницу и убил ее. После чего расчленил тело и выбросил в реку Жабай. Рыбаки обнаружили часть останков. Голова и туловище пока не найдены, пояснили в акимате.

В департаменте полиции Акмолинской области готовят официальный комментарий по этому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975228-ostanki-raschlenennoy-devushki-nashli-v-akmolinskoy-oblasti/