Ранее судимого мужчину заподозрили в повторном преступлении в Нур-Султане

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Полицейские столицы задержали мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники Управления полиции района Байконыр получили информацию о кражах, совершенных в данном районе.

"В ходе расследования установлено, что разыскиваемый мужчина за совершение кражи инструмента для подъема (домкрата) в количестве 2 штук и набора ключей уже ранее был привлечен к уголовной ответственности.

Стоимость ущерба владелец СТО оценил на сумму около 220 тысяч тенге", – отметили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Теперь 41-летнего мужчину заподозрили в совершении очередной кражи.

По версии полиции, ранним утром подозреваемый находился на улице Уалиханова и заметил припаркованную автомашину марки Volkswagen Golf.

"Убедившись, что она не заперта, открыл капот и совершил кражу аккумулятора. В последующем сбыл украденное третьему лицу", – добавили стражи порядка.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства частично изъяты.

По всем фактам краж проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

"Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, ставить на объекты малого и среднего бизнеса охранные сигнализации, а также камеры видеонаблюдения.

Также для парковки транспортного средства давать предпочтение местам, охватываемым камерами видеонаблюдения либо находящимся под физической охраной", – напомнили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975206-ranee-sudimogo-muzhchinu-zapodozrili-v-povtornom-prestuplenii-v-nur-sultane/