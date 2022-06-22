О схеме сбыта краденых телефонов из Алматы в Бишкек рассказали полицейские

Краденые телефоны. Кадр из видео: пресс-служба ДП Алматы

Сотрудники Департамента полиции города Алматы пресекли международный канал сбыта краденых телефонов. Стражи порядка вернули из Бишкека 246 мобильных устройств различных моделей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили представители ДП, сотрудники криминальной полиции работали над разоблачением фигуранта, занимающегося скупкой и дальнейшим сбытом краденых сотовых телефонов.

По данным ведомства, след краденых телефонов нашли в Бишкеке.

"У него (подозреваемого – прим. ред.) работала своя схема. Он наладил взаимодействие со своим киргизским "коллегой": наш соотечественник отправлял ему краденые в Алматы сотовые телефоны, а взамен получал гаджеты, что были похищены у жителей Бишкека", – сообщил замначальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Полицейский отметил, что сейчас подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания.

"Оперативники, командированные в столицу Кыргызской Республики, привезли оттуда 246 мобильных устройств разных моделей, похищенных в нашем городе", – добавил Абильбеков.

Привезенные сотовые телефоны сотрудники Управления дознания проверили на принадлежность к уголовным делам, которые расследуются в Алматы.

Сообщается также, что некоторым жителям города уже вернули их устройства. Горожане поблагодарили стражей порядка за их работу.

"13 апреля телефон украли. Пошла в департамент полиции, написала заявление. Вчера поступил звонок, и сообщили, что мой телефон нашли. Сегодня мне отдали его. Хочу поблагодарить нашу полицию", – рассказала одна из жительниц Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975186-o-sheme-sbyta-kradenyh-telefonov-iz-almaty-v-bishkek-rasskazali-politseyskie/