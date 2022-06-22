Житель Усть-Каменогорска отдал 50 млн тенге, опасаясь расправы над собой и своей семьей

Задержание подозреваемого. Фото: ДП ВКО

В Усть-Каменогорске задержан подозреваемый в вымогательстве. Стражи порядка поделились оперативными кадрами. По данным следствия, за два года ущерб от действий мужчины составил 50 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, в мае текущего года в полицию поступила оперативная информация о том, что житель Усть-Каменогорска в период с мая 2020 года по апрель 2022 года занимается вымогательством денег у 54-летнего мужчины.

Эти сведения в ходе проверки подтвердились. Правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что он, пользуясь своим физическим превосходством, систематически вымогал деньги у потерпевшего. В первый раз он забрал 150 000 тенге, а дальше суммы только росли. В случае отказа угрожал насилием.

При этом жертве приходилось оформлять кредиты на свое имя, мужчина даже отдал часть денег, которые выручил от продажи квартиры своей матери.

Однако злоумышленник не успокаивался. Однажды в целях демонстрации своей силы вывез потерпевшего на берег реки, где угрожал расправой ему и его семье.

При очередной попытке получить 2 млн тенге жителя Усть-Каменогорска задержали с поличным.

В общей сложности за 2 года ущерб составил 50 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.194 ч.4 УК РК (Вымогательство, совершенное в особо крупном размере).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975176-zhitel-ust-kamenogorska-otdal-50-mln-tenge-opasayas-raspravy-nad-soboy-i-svoey-semey/