Вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Атырауской области

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38-летний житель Кульсары предстал перед судом по обвинению в убийстве пастуха на одной из зимовок в Жылыойском районе. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Вынесен приговор, передает "Ак Жайык".

В материалах уголовного дела указывается, что 25 января текущего года подсудимый выехал в степь на поиски своего скота. По пути он встретил пастуха и его помощника. Они втроем сели распивать алкоголь.

Во время общения возник конфликт. Житель Кульсары связал руки и ноги 60-летнему чабану и зарезал его кухонным ножом, после чего скрылся с места преступления.

Помощник пастуха обратился в полицию. Стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемого в 3 километрах от зимовки. Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство).

В пресс-службе Атырауского областного суда сообщили, что вина подсудимого была полностью доказана.

Прокурор просил назначить ему 9 лет лишения свободы, но суд, видимо, с учетом способа убийства, приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975156-vynesen-prigovor-po-delu-o-zverskom-ubiystve-v-atyrauskoy-oblasti/