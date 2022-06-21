Главного бухгалтера учебного заведения подозревают в хищении 90 млн тенге в Караганде

Кадр из видео: АФМ РК

Главного бухгалтера одного из учебных заведений Караганды подозревают в хищении около 90 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в ходе следствия установлено, что главный бухгалтер в период с января 2021 года по май 2022 года перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения.

"Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 миллионов тенге, возмещено 13 миллионов тенге", - пояснили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975065-glavnogo-buhgaltera-uchebnogo-zavedeniya-podozrevayut-v-hischenii-90-mln-tenge-v-karagande/