Нападение на кызылординца с кирпичом попало на видео

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Камеры ЦОУ управления полиции Кызылорды зафиксировали инцидент, в ходе которого двое неизвестных избивали мужчину кирпичом. Произошло это 15 июня около 02.00 часов ночи, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. Здесь стражи порядка задержали двоих мужчин в возрасте 43 и 37 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Кокшетау на видео также попала массовая драка. По данному факту были задержаны шесть человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975057-napadenie-na-kyzylordintsa-s-kirpichom-popalo-na-video/