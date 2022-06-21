Девушку ударили по лицу после отказа в знакомстве в Кокшетау

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Ночью 19 июня в Кокшетау стражи порядка задержали нетрезвого молодого человека, который ударил незнакомую девушку по лицу. Подробности инцидента озвучили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 19 июня в 01.30 часов в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение.

18-летняя жительница города рассказала, что была с подругой, когда ей нанесли телесные повреждения.

По указанному адресу незамедлительно прибыл экипаж батальона патрульной полиции. Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия.

Выяснилось, что после неудачной попытки познакомиться 25-летний житель Северо-Казахстанской области ударил девушку по лицу.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство". Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975043-devushku-udarili-po-litsu-posle-otkaza-v-znakomstve-v-kokshetau/