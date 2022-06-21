Злоумышленник похитил деньги и документы из открытой машины в Нур-Султане

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У одного из автовладельцев столицы из машины были похищены деньги и документы. Как сообщили в полиции, ночью окно автомобиля было приоткрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

С заявлением в отдел полиции района Есиль обратился житель столицы. Мужчина сообщил, что ночью из его машины марки Chevrolet Nexia были похищены денежные средства и документы.

"В результате проведенных розыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи задержан. Им оказался 31-летний уроженец Акмолинской области", – отметили полицейские.

Как установили сотрудники криминальной полиции, подозреваемый пришел в гости к своему знакомому. Согласно версии следствия, мужчина шел по двору жилого дома и заметил автомобиль с приоткрытым окном.

"Забравшись в салон, из бардачка похитил личные вещи автовладельца", – добавили представители Департамента полиции Нур-Султана.

Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. Сейчас проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

"Полиция Нур-Султана предупреждает владельцев транспортных средств оборудовать машины охранной сигнализацией, перед уходом закрывать окна и двери, парковать авто на территории охраняемых стоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения либо находящихся под физической охраной. Также рекомендуется не оставлять ценные вещи в салоне без присмотра", – подчеркнули стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974998-zloumyshlennik-pohitil-dengi-i-dokumenty-iz-otkrytoy-mashiny-v-nur-sultane/