Мошенник оформил онлайн-кредиты на 15 астанчан

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15 жителей Нур-Султана обратились в полицию, заявив, что на них оформили онлайн-кредиты в микрокредитных организациях. По подозрению в совершении серии мошенничеств задержан житель ВКО, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Как заявляют стражи порядка, 30-летний подозреваемый, используя персональные данные потерпевших, оформил на них кредиты через интернет-портал микрокредитной организации.

Суммы займов составляли 50-100 тыс. тенге. Общая сумма ущерба, по подсчетам полиции, составила 1,2 млн тенге.

По данному факту было начато уголовное дело по статье "Мошенничество", материалы уже переданы в суд. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Как отметили столичные полицейские, за 5 месяцев в Нур-Султане было выявлено более 250 фактов незаконного оформления кредитов.

Граждан призвали не рассылать через социальные сети и мессенджеры реквизиты банковских карт и счетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974797-moshennik-oformil-onlayn-kredity-na-15-astanchan/