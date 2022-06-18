Жителя Нур-Султана заподозрили в краже денег из одного и того же кафе четырежды за ночь

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег из одного и того же кафе четыре раза за одну ночь, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

О краже в полицию сообщил хозяин одного из кафе, расположенного в парке "Жерұйық" по улице Жумабаева. Незаконное проникновение в помещение владелец заведения обнаружил на следующий день.

"В ходе следствия полицейские установили, что подозреваемый поздней ночью подошел к кафе, которое в это время было закрыто. Путем взлома замка беспрепятственно проник в заведение.

Почувствовав свою безнаказанность, он до самого утра еще трижды вторгся в чужую собственность. За одну ночь вор успел совершить кражу наличных денег с кассы и продуктов питания", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

Полицейские отметили, что задержанный дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974681-zhitelya-nur-sultana-zapodozrili-v-krazhe-deneg-iz-odnogo-i-togo-zhe-kafe-chetyrezhdy-za-noch/