Астанчанка отказалась поехать к мужчине после знакомства в кафе и оказалась ограблена (видео)

Кадр из видео. Источник: ДП Нур-Султана

В Нур-Султане девушка познакомилась в кафе с мужчиной, после закрытия заведения тот предложил астанчанке продолжить общение, на что получил отказ. В ответ разозленный мужчина ограбил свою обидчицу, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. Девушка рассказала, что неизвестный около пяти часов утра по улице Бейбитшилик открыто похитил ее iPhone 11.

Полицейским быстро удалось задержать 36-летнего жителя города.

"В ходе расследования установлено, что 32-летняя потерпевшая отдыхала в кафе, где познакомилась с подозреваемым. После закрытия кафе мужчина пригласил ее поехать вместе с ним и продолжить знакомство. Но в ответ получил отказ. Оскорбившись, мужчина забрал сотовый телефон и убежал", - рассказали в департаменте полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "грабеж". Проводится причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

В полиции напомнили гражданам о бдительности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974666-astanchanka-otkazalas-poehat-k-muzhchine-posle-znakomstva-v-kafe-i-okazalas-ograblena-video/