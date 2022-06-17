Не поделили дорогу и устроили разборки: мужчину избили в Павлодарской области

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Мужчины в селе Орловка не поделили дорогу и устроили конфликт, в ходе которого один избил другого. Подробности инцидента озвучивает департамент полиции Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 25 мая около 18.30 часов сельчанин в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему оппоненту. Как заключил эксперт, травмы соответствовали причинению легкого вреда здоровью.

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Материал направлен в суд.

На заседании мужчина признал свою вину полностью. Он рассказал, что не поделил дорогу с другим жителем села, а потом во время разборок нанес ему телесные повреждения.

Его вина была установлена. В итоге жителя Павлодарской области арестовали на пять суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974556-ne-podelili-dorogu-i-ustroili-razborki-muzhchinu-izbili-v-pavlodarskoy-oblasti/