Павлодарка заявила, что знакомый вступил с ней в интимную связь против ее воли

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Подозреваемого в изнасиловании задержали гвардейцы в Павлодаре. Потерпевшая опознала мужчину, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника пресс-службы РгК "Шығыс" Нацгвардии РК Багдата Амангельды.

По информации начальника пресс-службы РгК "Шығыс", в Павлодаре на канал "102" поступило сообщение от жительницы города. Она рассказала, что знакомый мужчина, находясь в доме, вступил с ней в половую связь против ее воли.

По поступившей ориентировке войсковой наряд воинской части 5512 незамедлительно приступил к поискам подозреваемого. Поздним вечером при обходе дворов возле одного из домов был остановлен схожий по приметам мужчина.

Заметив гвардейцев, он начал вести себя подозрительно. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Потерпевшая опознала задержанного.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.1 УК РК (Изнасилование)", - сообщил Багдат Амангельды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974532-pavlodarka-zayavila-chto-znakomyy-vstupil-s-ney-v-intimnuyu-svyaz-protiv-voli/